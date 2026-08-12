Заявление Сергея Лаврова о готовности России помочь Грузии, Абхазии и Южной Осетии наладить контакты вызвало бурные дискуссии в Тбилиси, но не стало основой для его сближений с Брюсселем

МИД РФ вновь предложил посредничество

8 августа, в 18-ю годовщину Пятидневной войны МИД России выступил с инициативой оказать содействие примирению Грузии с Южной Осетией и Абхазией. "Российская сторона готова и далее оказывать всестороннее содействие сторонам в продвижении переговорного процесса, укреплении доверия и выстраивании межгосударственных отношений в интересах стабильности и безопасности на Южном Кавказе", - говорится в сообщении ведомства.

Хотя власти Грузии во главе с "Грузинской мечтой" настроены на прагматичные отношения с Москвой и избегают конфронтации, для Тбилиси предложение о примирении с Абхазией и Южной Осетией звучит как неприемлемая постановка вопроса: грузинское руководство считают эти страны частью территории Грузии. Для Абхазии и Южной Осетии, напротив, равноправный межгосударственный диалог с Грузией и юридические гарантии неприменения силы являются вполне благоприятным сценарием.

Реакция Грузии

Россия не первый раз пытается выступить посредником между конфликтующими сторонами. Год назад заявление Лаврова получило более лестную оценку со стороны правящей "Грузинской мечты". Генсек партии и мэр Тбилиси Каха Каладзе тогда говорил, что власти положительно воспринимают готовность России содействовать примирению. Однако принципиальный разрыв в подходах сохраняется. Премьер-министра Ираклий Кобахидзе недавно прямо заявил, что дипломатические отношения с Россией не могут быть восстановлены до тех пор, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии. В то же время он назвал мирное урегулирование одним из внешнеполитических приоритетов Тбилиси.

Дипотношения с Россией Грузия разорвала в 2008 году — после Пятидневной войны и последующего признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Этот конфликт остается главным препятствием для полноценной нормализации отношений России и Грузии. При этом отсутствие посольств не означает полного отсутствия контактов: стороны сохраняют ограниченные каналы взаимодействия в политике, а транспортное и торговое сообщение функционирует практически полноценно.

Позиции Абхазии и Южной осетии

В Сухуме слова Кобахидзе восприняли как очередное подтверждение того, что грузинская позиция пока не меняется. Помощник президента Абхазии по международному сотрудничеству Сергей Шамба заявил, что от отсутствия дипломатических отношений между Россией и Грузией "в большей степени страдает грузинская сторона". Он также считает, что жесткая риторика Тбилиси отдаляет абхазское общество от перспективы культурного обмена, сотрудничества и добрососедства.

Абхазская позиция в этом смысле симметрична грузинской, хотя исходит из противоположных юридических основ. В Сухуме заявляют, что для выстраивания отношений с Тбилиси Грузия должна признать независимость республики и подписать обязательный договор о неприменении силы. Абхазия при этом подчеркивает союзнический характер отношений с Россией, включая сотрудничество в сфере безопасности.

Южная Осетия со своей стороны отвергла грузинскую трактовку проблемы. В Цхинвале напомнили, что Москва считает решения о признании двух республик неизменными, и призвали Тбилиси учитывать эту позицию. Фактически это означает, что в краткосрочной перспективе у сторон нет общей отправной точки: Грузия требует отмены признания независимости, а Сухум и Цхинвал видят в нем основу своей безопасности.

Что поменялось?

Новизна нынешней ситуации заключается не столько в появлении нового плана урегулирования, сколько в изменении тона грузинской власти. Хотя тема "оккупации" остается для Тбилиси неизменной константой, руководство "Грузинской мечты" все чаще говорит о необходимости восстановить разрушенные мосты с Абхазией и Южной Осетией. В преддверии парламентских выборов 2024 года основатель партии Бидзина Иванишвили даже заявлял, что Грузия должна найти в себе силы извиниться за войну 2008 года. Эти слова вызвали протесты, поскольку часть грузинского общества расценила их как попытку переложить ответственность за конфликт на прежние власти Грузии.

Кобахидзе сегодня продолжает эту линию. В годовщину Пятидневной войны он вновь обвинил команду Михаила Саакашвили и оппозиционное "Единое национальное движение" в провокации боевых действий, в связи с чем именно они несут ответственность за последствия событий августа 2008 года. Одновременно премьер раскритиковал оппозицию и часть гражданского общества за "заказную русофобию", утверждая, что резкое усиление антироссийской риторики после 2022 года связано с внешним давлением и попытками вовлечь Грузию в конфликт с Россией. Его противники отвергают эту логику, называя разговоры о "глобальной партии войны" политической страшилкой.

Спрос с Грузинской мечты" выше

Оппозиция и ее внешние спонсоры пытаются постоянно монетизировать нарратив об "оккупированных территориях" и "России-агрессоре". Правительство Грузии, надо сказать, занимается тем же самым, только с другого фланга. Ее члены время от времени говорят о попытках ЕС втянуть Грузию в войну с Россией и о принуждении к санкциям против Москвы. Кто здесь в более уязвимом положении, сказать трудно. Ни оппозиция, ни правительство признавать Абхазию и Южную Осетию не собираются, но поскольку у власти все-таки "Грузинская мечта", ответственность на последней больше.

Правительство Грузии пытается доказать, что отказ от конфронтации с Москвой — это защита национальных интересов, а не отказ от суверенитета. Оппозиция, напротив, видит в этой политике сближение с Россией и отход от европейского курса. Поэтому любая попытка начать содержательный диалог с Сухумом и Цхинвалом будет неизбежно раздуваться оппозиционными силами как предательство национальных интересов, уступка Москве и отход от Евросоюза. Примечательно, что, несмотря на сложные отношения с Брюсселем, "Грузинская мечта" считает евроинтеграцию своим приоритетом.

Подальше от ЕС

Хотя Тбилиси еще надеется на нормализацию отношений с Брюсселем, никакого прогресса пока нет. В ежегодном докладе ЕС за 2025 год отмечалось существенное ухудшение ситуации с демократией, правами человека и свободой СМИ в Грузии. Брюссель указывал на давление на гражданское общество, журналистов и оппозицию, а также на фактическую остановку процесса подготовки Грузии к вступлению в ЕС.

Политический диалог между Евросоюзом и грузинским правительством был приостановлен еще в 2024 году. Власти Грузии отвечают, что европейская бюрократия ведет себя враждебно и стремится наказать Тбилиси за отказ присоединиться к санкциям против России и открыть "второй фронт". По словам Кобахидзе, это уже влияет на общественное отношение к ЕС. Спикер парламента Шалва Папуашвили пошел еще дальше, поставив вопрос о смысле будущего членства в Евросоюзе, если ЕС откажется от принципа консенсуса во внешней политике. С точки зрения Тбилиси, переход к голосованию большинством может лишить малые государства возможности блокировать решения, противоречащие их жизненным интересам.

Таким образом, предложение МИД РФ о посредничестве прозвучало в момент, когда Грузия одновременно спорит с Россией о статусе Абхазии и Южной Осетии и переживает глубокий кризис с европейскими партнерами. Вопросы демократии мешают сблизиться с ЕС, а наличие территориальных споров - перейти к полноформатным связям с Москвой.