Азербайджан нарастил поставки бензина в соседние страны

Азербайджан более чем в три раза нарастил продажи бензина марки АИ-92 в Грузию и начал поставки этого автомобильного топлива в Армению.

Азербайджан наращивает экспорт автомобильного бензина марки АИ-92 в соседние страны региона: только за первое полугодие текущего 2026 года в Грузию и Армению было отправлено 5 тыс 365 т топлива на $4,36 млн, сообщили в Государственном комитете статистики страны.

При этом Грузия получила 3 тыс 414 т высококачественного бензина, показав рост в три раза: в стоимостном выражении рост составил $2,77 млн, в 3,4 раза по сравнению с прошлогодним показателем, сообщает Report.

В Армению было продано 1 тыс 951 т АИ-92 на сумму $1,59 млн, год назад его поставок в страну не было.

Азербайджан же в этот период закупал бензин АИ-92 только в России – в общей сложности было приобретено 3 тыс 414 т бензина на $2,56 млн, что на 96% меньше, чем годом ранее.