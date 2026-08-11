В турецкой Ялове разбился истребитель F-16

В Турции во время учебного полета сегодня потерпел крушение учебный истребитель F-16, его пилот выжил – он успел катапультировался. Сейчас турецкие следователи устанавливают причину аварии.

Сегодня днем при выполнении учебного полета в окрестностях курортной Яловы на северо-западе Турции потерпел крушение турецкий истребитель F-16, сообщили в министерстве национальной обороны страны.

"Один из наших самолетов F-16 потерпел крушение в Ялове во время учебного полета. Причина крушения будет установлена по результатам предстоящего подробного расследования"

- сообщение

По предварительным данным, пилот, управлявший истребителем во время полета, вовремя катапультировался, он жив, передает РИА Новости.

Сейчас турецкие следователи проводят расследование авиапроисшествия, устанавливая причину крушения самолета.

Другие подробности авиаинцидента пока не сообщаются.