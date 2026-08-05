Кобахидзе заявил о важности укрепления связей между Баку, Тбилиси и Анкарой

Кобахидзе выступил за укрепление связей между Баку, Тбилиси и Анкарой. По словам премьера Грузии, у Тбилиси позитивная динамика в отношениях с этими странами.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за укрепление стратегических связей между Азербайджаном, Грузией и Турцией, передают грузинские СМИ.

По словам Кобахидзе, у Тбилиси позитивная динамика в отношениях с Баку и Анкарой. Грузия продолжит укреплять взаимодействие, отметил премьер страны.

Как отметил Кобахидзе, Грузия играет важную роль как связующее звено между Европой и Азией. В частности, политик отметил участие Грузии в проекте подводного кабеля по дну Черного моря, который позволит поставлять электроэнергию в европейские страны.