Вестник Кавказа

Кобахидзе заявил о важности укрепления связей между Баку, Тбилиси и Анкарой

Кобахидзе заявил о важности укрепления связей между Баку, Тбилиси и Анкарой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кобахидзе выступил за укрепление связей между Баку, Тбилиси и Анкарой. По словам премьера Грузии, у Тбилиси позитивная динамика в отношениях с этими странами.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе выступил за укрепление стратегических связей между Азербайджаном, Грузией и Турцией, передают грузинские СМИ.

По словам Кобахидзе, у Тбилиси позитивная динамика в отношениях с Баку и Анкарой. Грузия продолжит укреплять взаимодействие, отметил премьер страны. 

Как отметил Кобахидзе, Грузия играет важную роль как связующее звено между Европой и Азией. В частности, политик отметил участие Грузии в проекте подводного кабеля по дну Черного моря, который позволит поставлять электроэнергию в европейские страны.

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