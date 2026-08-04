Грузия будет углублять отношения со странами Центральной Азии – Кобахидзе

Одним из важнейших внешнеполитических приоритетов Грузии является укрепление отношений со странами Центральной Азии, заявил глава правительства страны Ираклий Кобахидзе. Тбилиси готов сделать все необходимое для углубления этих связей.
"Грузия соединяет семь стран с Черным морем и, соответственно, с западным пространством. Следовательно, нашим отношениям со странами Средней Азии придается особое значение для развития связности. В будущем правительство сделает все возможное, чтобы еще больше углубить как политические, так и торгово-экономические отношения с Центральной Азией"
– Ираклий Кобахидзе
Ранее с похожим заявлением выступила глава МИД страны Мака Бочоришвили, которая заявила о важности развития связей со странами Центральной Азии.
Напомним, что Грузию ранее посетили лидеры Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.