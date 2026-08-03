Россия значительно нарастила импорт лимонов и мандаринов из Турции

Импорт турецких лимонов в РФ в этом году вырос на 60%. Также на 48% выросли поставки мандаринов.

Поставки турецких лимонов в Россию выросли на 60% за первое полугодие. Стоимость экспорта составила почти $49 млн, передает статслужба Турции.

Импорт турецких мандаринов также вырос в этом году. Рост поставок составил 48%, всего в РФ импортировали фруктов на $156 млн. При этом поставки в июне составили чуть больше $1 млн.

Импорт турецких лимонов в июне упал до нуля из-за завершения аграрного сезона. Россия занимает 23% в общей структуре экспорта этого вида цитрусовых.