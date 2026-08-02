В МИД Азербайджана допустили расширение торговли с Арменией

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил дальнейшее увеличение поставок различных товаров в Армению после начала экспорта нефтепродуктов.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов не исключил расширения товарной номенклатуры в торговле с Арменией. Об этом он заявил на пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом.

"Уже в этом году мы стали свидетелями поставок нефтепродуктов из Азербайджана в Армению. Нельзя исключать, что на последующих этапах номенклатура взаимной торговли может расшириться"

- Джейхун Байрамов

Глава ведомства добавил, что менее чем за год через территорию республики в Армению и обратно перевезли около 60 тыс тонн грузов, из которых порядка 20 тыс тонн составило проданное топливо.

Отметим, торговля между странами находится на начальном этапе возобновления после парафирования мирного соглашения в августе 2025 года. В конце прошлого года Азербайджан снял запрет на транзит через свою территорию грузов, что позволило транспортировать зерно из России в Армению, а в декабре приступил к прямым поставкам нефтепродуктов.

По итогам 2025 года объем экспорта топлива из Азербайджана составил $788,8 тыс, а в первом полугодии 2026 года показатель превысил $17 млн. На данный момент товарооборот носит преимущественно односторонний характер со стороны Азербайджана. Армения же пока ответила лишь разовой поставкой роз на $960 в марте текущего года.