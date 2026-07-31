В Грузии назвали траты россиян в 2026 году

Нацбанк Грузии обнародовал данные о тратах россиян в стране. Россияне потратили свыше $300 млн за первые полгода.

Траты россиян в Грузии составили свыше 16% от всех доходов, которые получила страна за первое полугодие. Россияне потратили в Грузии свыше $300 млн.

Траты россиян сократились на 25% в годовом выражении.

По данным Нацбанка Грузии, около 15% из них являются резидентами страны, то есть теми, кто находится на территории страны более года или планирует оставаться здесь свыше одного года.

Отметим, что Грузия в этом году поставила туристический рекорд. Страну посетили порядка 2,3 млн туристов за первые шесть месяцев.