Вестник Кавказа

В Грузии назвали траты россиян в 2026 году

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нацбанк Грузии обнародовал данные о тратах россиян в стране. Россияне потратили свыше $300 млн за первые полгода.

Траты россиян в Грузии составили свыше 16% от всех доходов, которые получила страна за первое полугодие. Россияне потратили в Грузии свыше $300 млн. 

Траты россиян сократились на 25% в годовом выражении. 

По данным Нацбанка Грузии, около 15% из них являются резидентами страны, то есть теми, кто находится на территории страны более года или планирует оставаться здесь свыше одного года. 

Отметим, что Грузия в этом году поставила туристический рекорд. Страну посетили порядка 2,3 млн туристов за первые шесть месяцев.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.