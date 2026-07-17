Грузинский премьер раскритиковал администрацию экс-президента США

Премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил, что администрация прежнего американского президента Байдена не способствовала развитию отношений Тбилиси и Вашингтона в положительном ключе.

Посольство США при администрации бывшего президента Джо Байдена специально занималось разжиганием конфликта с Грузией, такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Об этом он сказал в ходе общения с журналистами, комментируя недавние заявления американского посольства, раскритиковавшие начало работы департамента по борьбе с языком ненависти при МВД Грузии.

"Посольство США в условиях прежней администрации было одним из главных, кто старался в Грузии искусственно создавать напряжение. Эти процессы, к сожалению, были скоординированными. Исходя из этого, я скажу, что это заявление посольства для меня является непонятным, но это их дело"

– Ираклий Кобахидзе

Однако, подчеркнул грузинский премьер, Тбилиси делает все, "чтобы не допустить распространения ненависти в грузинском обществе".

Также грузинская сторона находится в режиме ожидания и сохраняет оптимизм в плане улучшения отношений Тбилиси и Вашингтона, обозначил Кобахидзе.