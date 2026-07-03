Рубен Рубинян стал спикером парламента Армении

Кандидат от правящей фракции "Гражданский Договор" Рубен Рубинян был избран спикером парламента Армении IX созыва, сообщила председатель парламентской счетной комиссии.
Спикером парламента Республики Армения избран кандидат от правящей фракции "Гражданский Договор" Рубен Рубинян, следует из заявления председателя счетной комиссии парламента Лилит Минасян.
Она сообщила результаты голосования: из 150 депутатов парламента в голосовании поучаствовал 91 человек. Голос "за" отдали 63 депутата, "против" – 28 соответственно.
"Из 105 депутатов в голосовании приняли участие 91. В урне был 91 бюллетень, недействительными признаны 0. Голоса распределились следующим образом: "за" проголосовало 63, "против" – 28"
– Лилит Минасян
Напомним, ранее нынешний спикер парламента Армении Рубен Рубинян занимал должность спецпредставителя РА по нормализации отношений с Турцией.