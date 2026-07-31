США ищут новые способы давления на Иран - СМИ

В настоящий момент стратеги из Пентагона заняты поиском новых, нестандартных способов давления на Иран, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо неназванного высокопоставленного представителя разведки в американском Центральном командовании (CENTCOM).
"Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его"
- сообщение
К разработке новых методов подключена широкая группа военных аналитиков, которой уже направлен этот запрос. При этом CENTCOM рассматривает все варианты, признавая, что ему нужно пересмотреть стратегию, говорится в материале, передает РИА Новости.
"Президент США постоянно будет искать варианты, как надавить на Иран и выпутаться из нынешней войны… Иногда нужны креативные умы, особенно когда у вас иссякают традиционные варианты"
- источник телеканала
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн уже открыто заявлял, что одни только воздушные бомбардировки "имеют ограниченное действие", к тому же США испытывают критический дефицит ракет-перехватчиков ПВО и не в состоянии эффективно противостоять иранским ударам, что создает серьезные риски для национальной безопасности США, говорится в публикации.