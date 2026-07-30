Необходимо придать импульс украинскому урегулированию – Рубио

Госсекретарь Соединенных Штатов заявил о том, что Вашингтон намерен возобновить переговоры между Киевом и Москвой и с этой целью хочет "придать им импульс".

США ставят перед собой цель в ближайшее время придать импульс украинскому урегулированию, такое заявление сделал американский госсекретарь Марко Рубио.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования конфликта между Россией и Украиной в интервью телеканалу Fox News.

По словам Рубио, Белый дом очень заинтересован в развитии диалога между сторонами и хочет в скором времени снова провести переговоры.

"Вы увидите некоторые усилия в течение следующих нескольких недель с целью понять, можем ли мы перезапустить переговоры между двумя сторонами и положить конец этому конфликту"

— Марко Рубио

При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты имеют ввиду факт того, что "у обеих сторон есть достаточно строгие красные линии".