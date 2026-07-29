В Эр-Рияде обсудили создание морской оборонительной коалиции

Представители 43 стран собрались в Эр-Рияде, чтобы принять участие в заседании по вопросу организации морской оборонительной коалиции, информирует Минобороны Саудовской Аравии.
Участники встречи затронули вопросы, связанные с актуализацией угроз морским коммуникациям. В рамках встречи были рассмотрены вопросы организации и устава будущей коалиции.
Основным регионом действий сил коалиции будет Красное море. В частности Баб-эль-Мандебский пролив, который сейчас находится "под прицелом" йеменских хуситов.
Предполагается, что Саудовская Аравия станет ядром коалиции. На территории страны разместится штаб организации.
Заявление подписали 14 государств, среди которых Катар, Турция, Пакистан, Египет, Нигерия. Другие участники выразили поддержку проекту.