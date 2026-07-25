Названа причина грузинского блэкаута

В Грузии назвали возможную причину прошедшего в стране 24 июля блэкаута, соответствующая информация содержится в промежуточном отчете Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения.
Согласно ней, массовое отключение электричества могло случиться из-за отделения энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана.
"24 июля 2026 года энергосистема Грузии работала в параллельном режиме с энергосистемой Азербайджана с помощью 330-киловольтных линий электропередачи. Примерно в 00 часов 10 минут и 49 секунд произошло отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, и энергосистема Грузии оказалась в изолированном режиме"
– пресс-служба Национальной комиссии Грузии
Уточняется, что по этой причине началось падение частоты и напряжения, которое привело к каскадные отключениям как электростанций, так и потребителей.
Также в пресс-службе Комиссии сообщили, что два фактора будут изучены подробнее.
Во-первых, что стало причиной отключения от энергосистемы Азербайджана, а во-вторых, способна ли грузинская энергосистема работать изолированно.
Напомним, 24 и 25 июля в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут имел повсеместный характер.