Названа причина грузинского блэкаута

Национальная комиссия Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения озвучила возможную причину массового отключения электроэнергии 24 июля. Это могло произойти из-за отделения грузинской энергосистемы от азербайджанской.

В Грузии назвали возможную причину прошедшего в стране 24 июля блэкаута, соответствующая информация содержится в промежуточном отчете Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения.

Согласно ней, массовое отключение электричества могло случиться из-за отделения энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана.

"24 июля 2026 года энергосистема Грузии работала в параллельном режиме с энергосистемой Азербайджана с помощью 330-киловольтных линий электропередачи. Примерно в 00 часов 10 минут и 49 секунд произошло отделение энергосистемы Грузии от энергосистемы Азербайджана, и энергосистема Грузии оказалась в изолированном режиме"

– пресс-служба Национальной комиссии Грузии

Уточняется, что по этой причине началось падение частоты и напряжения, которое привело к каскадные отключениям как электростанций, так и потребителей.

Также в пресс-службе Комиссии сообщили, что два фактора будут изучены подробнее.

Во-первых, что стало причиной отключения от энергосистемы Азербайджана, а во-вторых, способна ли грузинская энергосистема работать изолированно.

Напомним, 24 и 25 июля в Грузии произошло масштабное отключение электроэнергии. Блэкаут имел повсеместный характер.