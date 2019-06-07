Завод карбамида в Азербайджане стал мировым лидером, благодаря ИИ

SOCAR с помощью передовых технологий и искусственного интеллекта трансформировала единственный в Азербайджане завод по производству карбамида - востребованного азотного удобрения.

Компания SOCAR внедрила ИИ и превратила единственный в Азербайджане карбамидный завод в мирового промышленного лидера, говорится в статье американской международной консалтинговой компании McKinsey & Company под названием "Как SOCAR трансформировала ведущего производителя удобрений в Азербайджане с помощью промышленного искусственного интеллекта".

Цифровая трансформация была определена одним из ключевых направлений развития SOCAR до 2035 года – инновации и технологии искусственного интеллекта стали приоритетными.

Программа трансформации началась с двух предприятий SOCAR в Турции, а в Азербайджане компания выбрала SOCAR Carbamide — единственный в стране завод-производитель карбамида для старта трансформации.

"Мы не только внедрили самые передовые решения, существующие в отрасли, но и разработали собственные внутренние решения, адаптированные к потребностям сотрудников завода"

– главный директор по технологиям SOCAR Мурад Абдуллаев

Менее чем за три года SOCAR совместно с подразделением ИИ компании QuantumBlack разработала для предприятия 42 внутренних цифровых решения. В результате повысилась эффективность предприятия, объем выпуска продукции вырос на 21%, также сократились производственные потери и сроки технических простоев.

Завод SOCAR Carbamide в январе 2026 года был включен в сеть Global Lighthouse Network Всемирного экономического форума (WEF) – это первое предприятие на Южном Кавказе и в Центральной Азии, получившее такой статус, а также в целом первое в мире предприятие по производству карбамидных удобрений с таким статусом.

SOCAR Carbamide полностью обеспечивает внутренний спрос Азербайджана на азотные удобрения и экспортирует 90% производимой продукции, что повышает ненефтяной экспорт страны.