Иран снова ударил по Иордании

Средства противовоздушной обороны Хашимитского королевства сбили пять иранских баллистических ракет, рассказали в иорданском военном ведомстве.

Иорданские средства ПВО уничтожили пять иранских баллистических ракет, говорится в официальном сообщении министерства обороны королевства.

Как сообщили в ведомстве, цели были успешно перехвачены и ликвидированы после того, как их обнаружил радар.

Атака была произведена иранскими военными в ответ на удары со стороны Центрального командования ВС США (CENTCOM) по целям в Иране.

Напомним, в ходе ударов были поражены десятки целей Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР), в частности, командные центры, пусковые позиции ракет и беспилотников и объекты береговой обороны.