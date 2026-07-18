В Дагестане модернизируют пункт пропуска на границе с Азербайджаном

Власти Дагестана начали реконструкцию пункта пропуска "Тагиркент-Казмаляр" на границе с Азербайджаном – после ее завершения он сможет пропускать в двенадцать раз больший поток автомобилей.

Дагестанские строители начали реконструкцию таможенного пункта пропуска (ТПП) "Тагиркент-Казмаляр" на российско-азербайджанской границе в Магарамкентском районе республики, сообщила пресс-служба ее правительства.

"Через пропускной пункт проходит международный транспортный коридор "Север-Юг". Грузовое сообщение здесь открыто с 29 апреля 2022 года. Сегодня ежедневно здесь проезжает в среднем 230 грузовиков. Завершение реконструкции объекта запланировано на IV квартал 2028 года"

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ТПП ждут большие изменения, и главное - после завершения работ пропускная способность пункта увеличится с 200 до 2,4 тыс транспортных средств в сутки, том в числе, 1,1 тыс. - грузовых автомобилей, передает "Интерфакс".

Вырастет количество полос движения – вместо 8 нынешних их будет 20, это позволит существенно сократить время прохождения государственной границы и таможенных процедур, отмечает пресс-служба.