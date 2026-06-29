Вестник Кавказа

Ингушский башенный комплекс раскрывает свои секреты

Ингушский башенный комплекс раскрывает свои секреты
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Археологи нашли в средневековом башенном комплексе Ингушетии новые неизвестные строения – это древние склепы и каменные стелы в прибрежной зоне реки Асса, вскоре им присвоят статус объектов культурного наследия.

Исследования башенных комплексов Ингушетии продолжают приносить неожиданные находки: археологи нашли в окрестностях средневекового башенного комплекса Гаьги ГIалаш девять ранее неизвестных объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Новые находки стали результатом научно-исследовательских работ. В числе обнаруженных объектов - древние склепы и три каменные стелы, расположенные в прибрежной зоне реки Асса"

- сообщение

После завершения процедуры государственной регистрации количество объектов культурного наследия комплекса вырастет с 11 до 20 – официальный статус обеспечит новым находкам государственную защиту и позволит сохранить уникальное историко-культурное наследие республики, передает портал "Это Кавказ".

Заявления о включении новых находок в Единый государственный реестр уже направлены в комитет по охране объектов культурного наследия.

Напомним, башенный комплекс, расположенный в Джейрахском районе Ингушетии у входа в Ассинское ущелье - средневековый памятник ингушской архитектуры, который датируется XII-XVII веками.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
1005 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.