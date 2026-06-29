Ингушский башенный комплекс раскрывает свои секреты

Исследования башенных комплексов Ингушетии продолжают приносить неожиданные находки: археологи нашли в окрестностях средневекового башенного комплекса Гаьги ГIалаш девять ранее неизвестных объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Новые находки стали результатом научно-исследовательских работ. В числе обнаруженных объектов - древние склепы и три каменные стелы, расположенные в прибрежной зоне реки Асса"
- сообщение
После завершения процедуры государственной регистрации количество объектов культурного наследия комплекса вырастет с 11 до 20 – официальный статус обеспечит новым находкам государственную защиту и позволит сохранить уникальное историко-культурное наследие республики, передает портал "Это Кавказ".
Заявления о включении новых находок в Единый государственный реестр уже направлены в комитет по охране объектов культурного наследия.
Напомним, башенный комплекс, расположенный в Джейрахском районе Ингушетии у входа в Ассинское ущелье - средневековый памятник ингушской архитектуры, который датируется XII-XVII веками.