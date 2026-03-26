Ингушетия расширила реестр объектов культурного наследия

Реестр объектов культурного наследия Ингушетии пополнили 117 исторических башен и склепов, выявленных в горной части республики в ходе масштабных исследовательских работ.

В Ингушетии 117 башен и склепов, выявленных в горной части, включены в реестр объектов культурного наследия. Об этом компания "АСМ Групп" сообщила агентству "Интерфакс".

Работы по выявлению и изучению памятников проведены по инициативе фонда "Сафмар". В башенном комплексе "Верхний Пуй" дополнительно выявлено 18 объектов, заявления на их включение в реестр направлены в профильный комитет республики.

Несмотря на сложные погодные условия и штормовые предупреждения, исследовательская группа продолжает полевые работы и осуществляет авторский надзор за деятельностью подрядчиков.

Председатель комитета госохраны объектов культурного наследия Ингушетии Тимирлан Кодзоев ранее заявил, что в текущем году запланирована реставрация восьми архитектурных комплексов, проекты которых уже согласованы.

Мероприятия реализуются по обращениям представителей ингушских тейпов в благотворительный фонд "Сафмар". Руководитель проектов группы в Ингушетии Микаил Тумгоев также уточнил, что на всех объектах обеспечивается как государственный, так и общественный контроль.