Ингушетия получила 200 млн рублей на создание центров молодежи

В Ингушетии в скором времени появятся четыре молодежных центра – необходимые средства выделены из федерального бюджета.

Четыре различных центра в скором времени будут доступны для молодежи Ингушетии, рассказал глава региона Махмуд-Али Калиматов.

"Наша республика получила федеральную поддержку в размере 200 млн рублей на развитие молодежной инфраструктуры, став победителем конкурса "Регион для молодых" в рамках проекта "Россия – страна возможностей"

– Махмуд-Али Калиматов

Он пояснил, что на эти средства в Назрани будет открыт многофункциональный центр, в Сунже создадут патриотический центр, в Гамурзиевском округе появится центр творческого развития "Парк ремесел", а в Джейрахе начнет действовать центр горского гостеприимства.

Руководитель республики пояснил, что ключевым проектом станет центр горского гостеприимства в Джейрахе: там найдут связь традиции и новые направления в туризме, предпринимательстве и культуре. Посещая центр, представители молодого поколения смогут получать новые знания, работать над своим развитием и глубже постигать свою историю.

В общей сложности центры охватят свыше 60 тыс человек.

Кроме того, определенные суммы пойдут на культурные и образовательные события, а также финансирование участия молодежи во всероссийских форумах.