Ингушетия посвятит экологический форум чистоте и вере

Вскоре в Ингушетии пройдет экологический форум "Чистота - половина веры", который будет организован Общественной палатой (ОП) республики в рамках Года экологии, сообщила председатель ОП Ингушетии Лейла Амирханова.

"У нас есть цитата в Коране "Чистота - половина веры". Мы вот под этим названием хотим провести у себя форум. В рамках него будет высадка деревьев, это отчистка вокруг территории реки. Народ очень включился, и мы обязательно проведем такой форум"

- Лейла Амирханова

Еще один форум, который проведет Общественный совет республики, будет посвящен Году единства народов России: он пройдет под девизом "Сила России в единстве", а участие в нем примут делегации со всего Северного Кавказа. Организован он будет совместно с Общественной палатой России, - поведала спикер, передает ТАСС.

Также большой форум планируется к 15-летию Общественной палаты Республики Ингушетия, добавила Лейла Амирханова.