Привлекать иностранных туристов хотят в Ингушетию

В Ингушетии рассказали о планах нарастить количество иностранных туристов, приезжающих в республику.

В Ингушетии намерены увеличить количество иностранных путешественников, которые выбирают регион для своего отдыха, сообщила в интервью порталу "Это Кавказ" министр культуры и туризма республики Залина Льянова.

"Нас все чаще замечают за пределами России. Хотя международный поток пока можно назвать умеренным — около 500 иностранных гостей в год — его география впечатляет"

– Залина Льянова

Она отметила, что на сегодняшний момент в Ингушетию часто ездят туристы из ближнего зарубежья – Беларуси, Казахстана и более дальнего – Бельгии и Норвегии.

Льянова обозначила цели на 2026 год в этом направлении: по ее словам, в республике будут повышать квалификацию персонала в сфере сервиса, улучшать инфраструктуру, проводить больше мероприятий, которые могут быть интересны иностранным гостям.

"Мы хотим, чтобы Ингушетия оставалась местом, где природа, история и современные технологии гостеприимства создают неповторимую гармонию. Ингушетия — не просто маршрут. Это путешествие к истокам, которое меняет человека"

– Залина Льянова