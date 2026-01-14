Инвестиции в Грузию нарастит японский холдинг

Нарастить инвестиции в Грузию собирается холдинг Gojo&Company. В Грузии компания видит привлекательный инвестиционный потенциал.
В Грузию планирует увеличить инвестиции холдинг Gojo&Company (Япония), об этом рассказал управляющий партнер холдинга Арно Вентура на встрече с президентом Нацбанка Грузии Натией Турнава.
"Грузия представляет для нас интересный и привлекательный инвестиционный потенциал, поскольку мы верим в долгосрочный успех страны. Соответственно, мы планируем увеличить инвестиции"
– Вентура
Отметим, что японский холдинг владеет третью акций грузинского банка Credo Bank. Холдинг входит в число самых больших японских инвесторов в финансовый сектор Грузии.