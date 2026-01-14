Вестник Кавказа

Инвестиции в Грузию нарастит японский холдинг

Инвестиции в Грузию нарастит японский холдинг
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Нарастить инвестиции в Грузию собирается холдинг Gojo&Company. В Грузии компания видит привлекательный инвестиционный потенциал.

В Грузию планирует увеличить инвестиции холдинг Gojo&Company (Япония), об этом рассказал управляющий партнер холдинга Арно Вентура на встрече с президентом Нацбанка Грузии Натией Турнава.

"Грузия представляет для нас интересный и привлекательный инвестиционный потенциал, поскольку мы верим в долгосрочный успех страны. Соответственно, мы планируем увеличить инвестиции"

– Вентура

Отметим, что японский холдинг владеет третью акций грузинского банка Credo Bank. Холдинг входит в число самых больших японских инвесторов в финансовый сектор Грузии.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1155 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.