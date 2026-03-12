СМИ оценили экологические последствия атаки по Ирану

Атаки на энергетическую и военную инфраструктуру Ирана вызвали попадание в атмосферу большого количества токсичных веществ, которые способны представлять угрозу для здоровья миллионов жителей региона и ощущаться десятилетиями.

Экологические последствия атаки США по Ирану затянутся на десятилетия и затронут не только ИРИ, но и соседние государства Ближнего Востока, прогнозируют мировые СМИ: самым серьезным из них стал удар по нефтехранилищам вблизи Тегерана, заявил агентству Bloomberg глава базирующейся в Великобритании неправительственной организации Conflict and Environment Observatory (CEOBS) Даг Уир.

"Мы всегда видим, как по объектам нефтяной отрасли наносятся удары во время конфликтов, но крайне редко они бывают так близко к крупному городу, как в случае Тегерана"

- Даг Уир

Последствия загрязнения окружающей среды токсичными веществами затянутся на десятилетия и затронут территории за пределами региона, организация уже насчитала более 300 инцидентов, попросту опасных для экологии, передает ТАСС.

Еще один мощный удар по природе - тяжелые металлы и другие токсичные вещества, которые содержатся в самих ракетах и снарядах и при взрывах попадают в атмосферу, воду и почву.

Это несет угрозу не только для огромного количества людей, но и для самой природы, и эта опасность будет сохраняться, - отметил Уир.

Его мнение разделяет и старший преподаватель Калифорнийского университета в Беркли Давид Гонсалес: последствия удара по нефтехранилищам скажутся на состоянии здоровья легких у людей, особенно детей и беременных женщин. Свою лепту в это внесет и дождь, накрывший Тегеран – он только усугубит ситуацию, поскольку растворенные в воде токсичные вещества легко впитываются различными клетками тела, в том числе нервной, кровеносной системами, что может сказываться на работе почек, печени и других органов.

Воздух с высоким содержанием сажи, тяжелых металлов, сернистых соединений и других загрязнителей переносится на большие расстояния, они оседают на почве и в воде, постепенно накапливаясь в экосистемах, и последствия подобных выбросов могут проявляться и сразу после ударов, и спустя годы, а загрязнение почвы и водных ресурсов может повлиять на сельское хозяйство и безопасность продуктов питания.

По оценкам экспертов, именно такие долговременные эффекты часто становятся одной из самых серьезных экологических проблем после военных конфликтов, а военные действия на энергетических объектах часто приводят к последствиям, сравнимым с крупными промышленными катастрофами, утверждают авторы публикации.