Владимир Путин подтвердил, что все цели государственного визита в Казахстан достигнуты, и выразил удовлетворение результатами переговоров с Касым-Жомартом Токаевым.

Президент РФ Владимир Путин подвел итоги государственного визита в Казахстан, переговоров с Касым-Жомартом Токаевым, а также заседаний Евразийского экономического форума и Высшего Евразийского совета. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции.

Российский лидер выразил удовлетворение результатами визита, отметив, что стороны зафиксировали рекордный товарооборот между двумя странами и подвели черту под достигнутым.

"Мы довольны этими итогами, потому что мы как бы подвели черту под тем, что было достигнуто. У нас рекордный товарооборот - за $20 млрд уходит и имеет хорошие тенденции к росту"

– Владимир Путин

Путин отметил ведущую роль гуманитарных связей в укреплении доверия между Россией и Казахстаном на долгосрочную перспективу. Президент подчеркнул, что сохранение близких и добрососедских отношений между двумя государствами и их гражданами имеет первостепенное значение.

"Все-таки сохранение близких, добрососедских, практически родственных отношений между двумя государствами и гражданами наших стран имеет первостепенное значение, потому что это создает очень важный в современных условиях и на будущее, и на длительную историческую перспективу уровень доверия между нами, государствами"

– Владимир Путин

Также Владимир Путин сообщил о планах создать в Казахстане целую атомную отрасль с подготовкой профильных специалистов. Выделение экспортного кредита под этот проект президент назвал стандартной практикой, уточнив, что средства вернутся в бюджет РФ с процентами.

Подобный формат сотрудничества выгоден обеим сторонам из-за близкой логистики и наличия в республике крупных месторождений урана. В результате Казахстан получит высокие технологии и перейдет от статуса поставщика сырья к роли партнера в ядерной энергетике.