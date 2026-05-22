Израиль стремится убрать Хезболлу из возможной сделки США и Ирана – СМИ

Власти Израиля пытаются добиться исключения "Хезболлы" из возможной сделки США и Ирана. Ранее сегодня СМИ сообщили, что Вашингтон и Тегеран близки к согласованию финальной версии соглашения.

Израиль просит Соединенные Штаты не включать ситуацию вокруг группировки "Хезболла" в проект возможной сделки с Ираном. Об этом рассказали информированные источники.

По данным издания The Wall Street Journal, Иран хочет включить в любое потенциальное соглашение о прекращении огня с США остановку боевых действий в Ливане. Израиль же заинтересован в том, чтобы данный вопрос рассматривался отдельно от американо-иранских договоренностей. В еврейском государстве хотят сохранить свободу действий против "Хезболлы" и минимизировать угрозы для северных районов страны.

В конце прошлой недели премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсудил предстоящие переговоры по окончательному соглашению по иранской ядерной программе. Он добавил, что американский лидер подтвердил право Израиля на защиту своей нацбезопасности от возникающих угроз на всех фронтах, включая ливанское направление.