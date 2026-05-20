США заплатят $10 млн за информацию о финансировании "Хезболлы"

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Госдеп пообещал $10 млн за информацию о раскрытии каналов финансирования ливанской "Хезболлы".

Власти США готовы заплатить $10 млн за сведения, которые позволят раскрыть каналы финансирования ливанского шиитского движения "Хезболла". Вашингтон намерен пресечь финансирование ливанских радикалов. 

"За информацию, способствующую подрыву финансовых схем "Хезболлах", назначена награда до $10 млн"

– Госдеп 

В сообщении Госдепа отмечается, что Вашингтон нацелен на полную демилитаризацию "Хезболлы". Власти США стремятся вернуть всю территорию Ливана под контроль правительства страны. 

Ранее США пригрозили санкциями ливанским политикам, которые в той или иной форме сотрудничают с "Хезболлой".

