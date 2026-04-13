Связанные с "Хезболлой" ливанские политики подпадут под санкции США – СМИ

Власти США включат в санкционные списки связанных с "Хезболлой" ливанских политиков. Отмечается, что все они мешают разоружению этой группировки.

Соединенные Штаты собираются ввести санкции в отношении группы ливанских политиков и силовиков, который связаны с организацией "Хезболла". Об этом рассказал 21 мая источник в Госдепартаменте.

"Те, кто подпал под рестрикции, препятствуют усилиям по разоружению "Хезболлы" и действуют в ущерб интересам ливанского государства"

– источник

Он отметил, что ограничительные меры затронут восемь граждан Ливана и одного дипломата из Ирана, передает телеканал Al Jazeera.

В санкционные списки попадут шеф армейской разведки в южных пригородах Бейрута, начальник аналитического центра Управления общей безопасности МВД Ливана, руководитель службы безопасности шиитского движения "Амаль", военный командир движения "Амаль" на юге Ливана, три парламентария и один бывший министр.

Источник в Госдерпе отметил, что санкционные меры будут приняты против всех должностных лиц, проникших в правительственные структуры Ливана и сотрудничающих с "Хезболлой".

Al Jazeera также сообщает, что США назначили вознаграждение в размере $10 млн за сведения, которые позволят уничтожить финансовые механизмы "Хезболлы".