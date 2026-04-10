"Хезболла" высказалась против переговоров Ливана с Израилем

В "Хезболле" категорически отвергают прямые ливано-израильские переговоры. Встреча представителей Израиля и Ливана должно пройти завтра в США.

Движение "Хезболла" выступает против прямых переговоров между Ливаном и Израилем. Об этом сообщил Махмуд Комати, замглавы политического совета движения.

Он отметил, что прекращение огня в Ливане – это "заслуга" Ирана. "Хезболла" не ожидает, что переговоры с Израилем приведут к положительному результату, добавил Комати.

"Мы категорически отвергаем прямые переговоры между Ливаном и израильским противником и совершенно их не принимаем"

– представитель движения

Он также акцентировал внимание на том, что именно "жесткая позиция" Ирана вынудила Соединенные Штаты и Израиль пойти на переговоры по прекращению огня в Ливане. При этом Комати подчеркнул, что эти страны пытаются выставить все так, что это они стали инициаторами данных переговоров.

Напомним, 8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. В минувшие выходные стороны провели переговоры, однако они завершились безрезультатно. Переговоры Израиля и Ливана состоятся 14 апреля в Вашингтоне на уровне послов.