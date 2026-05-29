Вестник Кавказа

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти России запретили на полгода экспорт авиакеросина. Мера мотивирована стремлением обеспечить потребности на внутреннем рынке.

Временный запрет на поставки авиакеросина за границу введен правительством России. Экспорт авиатоплива из страны будет заблокирован с 1 июня по 30 ноября этого года. 

"Цель принятого решения - обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке"

– правительство РФ 

Ограничительные меры будут действовать в отношении топлива, которое приобретено в том числе на биржевых торгах. 

Исключения сделаны для топлива, которое начали оформлять для экспорта до принятия постановления, а также для поставок в рамках международных договоренностей. Кроме того, ограничения не затрагивают авиакеросин, который используется при выполнении полетов. 

Отметим, что в РФ также действует запрет на поставки бензина.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
990 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.