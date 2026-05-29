Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина

Власти России запретили на полгода экспорт авиакеросина. Мера мотивирована стремлением обеспечить потребности на внутреннем рынке.

Временный запрет на поставки авиакеросина за границу введен правительством России. Экспорт авиатоплива из страны будет заблокирован с 1 июня по 30 ноября этого года.

"Цель принятого решения - обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке"

– правительство РФ

Ограничительные меры будут действовать в отношении топлива, которое приобретено в том числе на биржевых торгах.

Исключения сделаны для топлива, которое начали оформлять для экспорта до принятия постановления, а также для поставок в рамках международных договоренностей. Кроме того, ограничения не затрагивают авиакеросин, который используется при выполнении полетов.

Отметим, что в РФ также действует запрет на поставки бензина.