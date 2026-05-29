Очередная партия зерна была отправлена в Армению через Азербайджан

Россия снова направила 139 т пшеницы в Армению через территорию Азербайджана. Груз также включает 138 т удобрений.

Очередную партию пшеницы и удобрений экспортировала РФ в Армению через азербайджанские территории, сообщили в информационном агентстве АПА.

Уточняется, что в Армению отправилось 139 т пшеницы и 138 т удобрений.

По сообщениям СМИ, в настоящее время из РФ в Армению транзитом через Азербайджан был совершен экспорт более 29 тыс т российского зерна и более 6 тыс т удобрений.

Кроме того, таким образом в Армению было экспортировано 133 т алюминия и 68 т гречневой крупы.

 

