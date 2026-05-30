Трамп продлил приостановку действия 907-й поправки

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Дональд Трамп пролонгировал приостановку санкций против Баку по 907-й поправке. Ильхам Алиев поблагодарил президента США.

Лидер США Дональд Трамп продлил действие исключения по 907-й поправке, что фактически означает пролонгирование приостановки санкций против Баку

Трамп направил Баку меморандум о продлении, сопроводив его комплиментарными словами в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева. 

"Ильхам, вы великолепны!"

– Дональд Трамп 

Отметим, что меморандум был юридически оформлен в августе прошлого года. В документе подчеркивается важность сохранения исключения по 907-й поправке для усилий США в деле борьбы с международным терроризмом, а также для укрепления безопасности АР. В соглашении также прописано, что помощь США не должна препятствовать нормализации между Баку и Ереваном. 

Лидер Азербайджана Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа за это решение.

