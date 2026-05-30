Кобахидзе отчитается перед парламентом в конце июня

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Ежегодный доклад премьер-министра Грузии в парламенте о ходе выполнения правительственной программы будет озвучен им в конце июня.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит перед парламентом в конце июня, примерные сроки назвал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро в понедельник.

Речь идет о докладе главы правительства, посвященном процессу реализации правительственной программы

"Дату мы определим позже в бюро, но это будет в последнюю неделю июня. На сессии 23 июня"

– Шалва Папуашвили

Напомним, в соответствии с регламентом, премьер-министр выступает в парламенте с отчетом о ходе реализации правительственной программы каждый год. Событие происходит в последний месяц пленарных заседаний на весенней сессии.

