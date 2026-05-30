Кобахидзе отчитается перед парламентом в конце июня

Ежегодный доклад премьер-министра Грузии в парламенте о ходе выполнения правительственной программы будет озвучен им в конце июня.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступит перед парламентом в конце июня, примерные сроки назвал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили на заседании бюро в понедельник.
Речь идет о докладе главы правительства, посвященном процессу реализации правительственной программы
"Дату мы определим позже в бюро, но это будет в последнюю неделю июня. На сессии 23 июня"
– Шалва Папуашвили
Напомним, в соответствии с регламентом, премьер-министр выступает в парламенте с отчетом о ходе реализации правительственной программы каждый год. Событие происходит в последний месяц пленарных заседаний на весенней сессии.