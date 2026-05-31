Трамп надеется на бессрочное перемирие между Израилем и "Хезболла" в Ливане

Глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что достигнутый режим прекращения огня между Израилем и радикальным шиитским движением "Хезболла" в Ливане установится навсегда.

На своей странице в соцсети Truth Social президент США написал, что провел разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и убедил его отвести войска и не проводить крупную операцию в Бейруте. Также он поговорил с представителями "Хезболла".

"Сегодня я поговорил с Биби (Биньямином) Нетаньяху и попросил его не проводить крупный рейд на Бейрут в Ливане. Он развернул свои войска… Я также поговорил с представителями лидеров "Хезболлах", и они согласились прекратить вести огонь по Израилю и его солдатам. Точно так же Израиль согласился прекратить стрелять по ним"

– Дональд Трамп

Американский лидер, оценивая достигнутое перемирие, выразил надежду на то, что оно будет бессрочным.

"Посмотрим, как долго это продлится – надеюсь, это будет навсегда"

– Дональд Трамп

Отметим, что по данным портала Axios, Трамп в беседе с Нетаньяху раскритиковал действия Израиля в Ливане, отметив, что из-за политики Нетаньяху "Израиль все ненавидят". Также он заявил, что спас израильского премьера от тюрьмы.