Азербайджан экспортировал в Германию более 270 тыс т нефти с начала года

За первые четыре месяца 2026 года общий объем экспорта Азербайджана увеличился на 35,2% и достиг $11,9 млрд, включив в себя реализацию более 270 тыс т нефти на рынок Германии.

В январе-апреле текущего года Азербайджан экспортировал в Германию 270,5 тыс т сырой нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму $127,5 млн. Об этом сообщил Государственный таможенный комитет АР.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на $149 млн, а по объему уменьшился на 229,5 тыс т. В январе-апреле прошлого года из Азербайджана в Германию было поставлено 500 тыс т нефти и нефтепродуктов на сумму $276,5 млн.

Общий внешнеторговый оборот Азербайджана в январе-апреле текущего года составил $17,403 млрд. Данный показатель на $485 млн или на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из общего объема внешнеторгового оборота $11,9 млрд пришлось на экспорт, а $5,5 млрд — на импорт.

Отметим, за последний год объем экспорта увеличился на $3,1 млрд или на 35,2%. При этом объем импорта сократился на $2,6 млрд, что составило 32,1%.