Подтвержден рейтинг SOCAR Baa3 с долгосрочным прогнозом

Агентство Moody's высоко оценило стабильность экономических и финансовых показателей Госнефтекомпании Азербайджана, в связи с чем ее рейтинг оценен вровень со страновым рейтингом Азербайджана Baa3.

Рейтинговая компания Moody's Ratings опубликовала сегодня доклад по Государственной нефтяной компании SOCAR, в котором подтвердило ее текущий рейтинг уровня Baa3 и стабильный прогноз по рейтинговой динамике.

В Moody's отметили, что рейтинг SOCAR соответствует тому же рейтингу Baa3 странового уровня, который имеет Азербайджанская Республика, что объясняется тесным взаимодействием между правительством АР и Госнефтекомпанией, гарантирующим господдержку SOCAR в форс-мажорных обстоятельствах.

Кредитная оценка компании оставлена на уровне ba2 – она объясняется центральной ролью SOCAR в нефтегазовой промышленности республики и вследствие этого высокой значимостью в обеспечении роста и устойчивости азербайджанской экономики. У SOCAR стабильные доходы и высокие кредитные показатели.

В Moody's отметили, что повышение рейтинга SOCAR может произойти при расширении портфеля компании, развитие которой в настоящее время ограничивается спадом производства нефти в виду постепенного исчерпания азербайджанских месторождений. Рост числа проектов за рубежом и открытие новых направлений производств поможет SOCAR на этом пути.

Напомним, что в SOCAR сейчас не только добывает нефть, но перерабатывает и транспортирует "черное золото", реализуя на внутреннем и внешнем рынках продукты нефтехимии, а также ведет разведочные работы углеводородных месторождений, добывает газ и газовый конденсат и поставляет газ для производства энергии и бытового потребления как в самом Азербайджане, так и за рубежом.