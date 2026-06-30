Агентство Moody's улучшило кредитный рейтинг Грузии

Аналитики Moody's подняли кредитный рейтинг Грузии до стабильного. Также в агентстве спрогнозировали рост экономики страны.

Авторитетное рейтинговое агентство Moody's подняло кредитный рейтинг Грузии, улучшим показатели до уровня "Ba2". Кредитный рейтинг теперь оценивается как стабильный.

"Moody's Ratings сегодня изменило прогноз государственного кредитного рейтинга Грузии. В то же время мы подтвердили долгосрочные рейтинги эмитента в национальной и иностранной валюте, а также приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте на уровне "Ba2"

– Moody's

Эксперты отметили сильные позиции Грузии в области экономического администрирования и налоговой политики. Кроме того, важное значение имеет Средний коридор, который повлияет на инвестиционную привлекательность страны.

Также в Moody's спрогнозировали рост экономики Грузии в этом году. Согласно актуальному прогнозу, который учитывает ситуацию на Ближнем Востоке, рост ВВП страны составит 6,4% в этом году, в следующем прогнозируется прибавка в 5,5%.