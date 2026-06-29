США потратили на военную операцию против Ирана $30 млрд

Военные действия против Ирана обошлись США в $30 млрд. Ранее Пентагон заявлял о $29 млрд.
Военная операция против Ирана обошлась бюджету США в $30 млрд, рассказал глава административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут.
"Мы потратили около 30 миллиардов долларов"
– Рассел Воут
Отметим, что расчеты Пентагона, озвученные в мае, были примерно схожими. Тогда военное ведомство заявило о $29 млрд.
Ранее Белый дом запросил у конгресса $87,6 млрд дополнительного финансирования, которые в том числе предполагалось потратить на военные действия.