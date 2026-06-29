Анкара ожидает от ЕС объективности в рамках евроинтеграции – Фидан

Хакан Фидан выразил надежду на объективный подход ЕС к вопросу евроинтеграции Турции. По словам главы дипведомства, Турция стремится к членству в ЕС.

Глава дипведомства Турции заявил, что Анкара ожидает от Евросоюза развития равноправных отношений без дискриминации в рамках евроинтеграционного процесса. Заявление было сделано после консультаций с главой евродипломатии Каей Каллас.

"Членство в ЕС остается для нашей страны стратегической целью. Мы готовы развивать наши отношения с ЕС на основе этого понимания. Ожидаем, что ЕС также будет продвигать отношения с Турцией на основе объективных критериев и заслуг и без какой-либо дискриминации"

– Кая Каллас

Фидан выразил надежду, что отношения Анкары и Брюсселя после визита еврочиновников выйдут на новый уровень. Кроме того, стороны обсудили региональную и глобальную повестку. В частности, была затронута ситуация на Ближнем Востоке, также стороны обсудили украинский конфликт.