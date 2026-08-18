США работают над предотвращением возможного конфликта Израиля и Турции

Том Баррак: Вашингтон работает над механизмом предотвращения возможного конфликта между Турцией и Израилем.

Вашингтон работает над недопущением ситуации прямого военного противостояния Израиля и Турции после удара ВВС еврейского государства по базе в Сирии, заявил посол США в Анкаре Том Баррак.

"В настоящее время мы (США - прим. ТАСС) ведем переговоры со всеми заинтересованными сторонами относительно возобновления механизма предотвращения трений между Израилем и Сирией. Турцию можно было бы пригласить к участию в нем напрямую или косвенно"

– Том Баррак

Как отметил Баррак, ситуация 18 августа могла выйти из-под контроля, если бы Турция направила свои истребители на перехват.

Вашингтон рассматривает возможность организации координационного центра с сотрудниками, которые бы владели несколькими языками. По словам дипломата, у сторон нет преград для поддержания открытых каналов связи.

Напомним, что 18 августа Израиль нанес удар по сирийской базе в Идлибе. Турция осудила эти действия, ООН выразила обеспокоенность.