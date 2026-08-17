Вестник Кавказа

Турция осудила удар Израиля по авиабазе в Сирии

Турция осудила удар Израиля по авиабазе в Сирии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция выступила с осуждением удара Израиля по авиабазе в Сирии. В дипведомстве страны призвали мировое сообщество отреагировать на действия Тель-Авива.

Анкара осуждает удар израильской армии по авиабазе в сирийской провинции Идлиб. В МИД Турции призвали мировое сообщество отреагировать на подобные действия со стороны Израиля для прекращения военной эскалации. 

"Мы решительно осуждаем авиаудары, нанесенные Израилем сегодня утром по военной авиабазе Абу-Духур в сельской местности сирийской провинции Идлиб"

– МИД Турции  

В дипведомстве Турции назвали атаки Израля безрассудными, отметив, что эти действия направлены на подрыв территориальной целостности и единства Сирии. Анкара подчеркивает, что израильские атаки нарушают международное право и должны стать основанием для привлечения организаторов к ответственности.

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