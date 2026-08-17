Вестник Кавказа

Израиль сообщил о блокировке нескольких тоннелей ХАМАС

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© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Армия Израиля продолжает операции в центральных и южных районах сектора Газа. В ходе одной из них были заблокированы несколько тоннелей ХАМАС.

Военные Израиля заблокировали два подземных тоннеля, которые использовались радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сказано в сообщении, распространенном Армией обороны еврейского государства (ЦАХАЛ).

Протяженность тоннелей составляет более 2 километров. Они были заблокированы в ходе операций, проводимых израильскими военными в центральных и южных районах сектора Газа.

В ЦАХАЛ отметили, что армия Израиля находится в данных местах соответствии с соглашением о прекращении огня и продолжит операции, направленные на ликвидацию непосредственных угроз.

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