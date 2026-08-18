Доходы от Ормузского пролива могут поделить между армией и гражданами в Иране

Иранские парламентарии предложили законопроект по использованию ресурсов Ормузского пролива. Согласно документу, большую часть доходов планируется направлять на поддержку граждан.

В парламенте Ирана завершили разработку законопроекта из 12 пунктов, устанавливающего жесткий контроль над судоходством в Ормузском проливе и определяющий механизм распределения доходов от его использования. Об этом сообщил представитель города Кум в иранском парламенте Касем Раванбахш.

Он подчеркнул, что большую часть доходов, получаемых от Ормуза, планируется направлять на поддержку граждан.

"40% доходов, получаемых от Ормузского пролива будут направлены на укрепление вооруженных сил и военной инфраструктуры, а остальные 60% – на благосостояние иранского народа"

– иранский парламентарий

По его словам, данный законопроект направлен на определение порядка использования возможностей, связанных с Ормузским проливом, в интересах Ирана.