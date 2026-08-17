Трамп готов атаковать Оман из-за возможной сделки с Ираном – СМИ

США могут нанести удары по Оману, если власти этой страны заключат соглашение с Ираном по Ормузскому проливу, пишут СМИ. Глава Белого дома недоволен тем, что Маскат близок к сделке с Тегераном.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил атаковать Оман в том случае, если эта страна оформит с Ираном сделку по управлению судоходством через Ормузский пролив. Об этом рассказали несколько региональных чиновников.

Они отметили, что глава Беого дома недоволен тем, что Маскат близок к сделке с Тегераном.

По данным агентства Associated Press, власти США уже сообщили Оману, что выступают против ряда положений соглашения, включая совместное иранско-оманское управление маршрутом выхода из пролива.

Ранее американский лидер прокомментировал переговоры Омана и Ирана по контролю над Ормузским проливом. Он подчеркнул, что США атакует Оман, если тот "встанет на пути".