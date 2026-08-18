Россия совместно с Узбекистаном и Туркменистаном продлит ж/д к Индийскому океану

Марат Хуснуллин заявил, что Москва контактирует с Ташкентом и Ашхабадом по вопросу продления железной дороги к Индийскому океану.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Москва сотрудничает с Ташкентом и Ашхабадом по проекту продления железных дорог в сторону Индийского океана. Транспортные коммуникации должны пройти через Афганистан и Пакистан.

"Прорабатываем достаточно активно, и коллеги из Туркменистана, и из Узбекистана прорабатывают возможности продления железных дорог через Афганистан, Пакистан, к Индийскому океану. То есть эта работа Минтрансом очень активно ведется"

– Марат Хуснуллин

По словам замглавы правительства, в настоящее время ведутся работы на маршруте в районе восточной части Каспийского моря. Также ведутся работы по организации автомобильного сообщения через Узбекистан и Афганистан.

По словам Хуснуллина, в контексте иранского конфликта проект маршрута к Индийскому океану приобретает особую значимость.