Вестник Кавказа

Россия совместно с Узбекистаном и Туркменистаном продлит ж/д к Индийскому океану

Россия совместно с Узбекистаном и Туркменистаном продлит ж/д к Индийскому океану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Марат Хуснуллин заявил, что Москва контактирует с Ташкентом и Ашхабадом по вопросу продления железной дороги к Индийскому океану.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что Москва сотрудничает с Ташкентом и Ашхабадом по проекту продления железных дорог в сторону Индийского океана. Транспортные коммуникации должны пройти через Афганистан и Пакистан. 

"Прорабатываем достаточно активно, и коллеги из Туркменистана, и из Узбекистана прорабатывают возможности продления железных дорог через Афганистан, Пакистан, к Индийскому океану. То есть эта работа Минтрансом очень активно ведется"

– Марат Хуснуллин 

По словам замглавы правительства, в настоящее время ведутся работы на маршруте в районе восточной части Каспийского моря. Также ведутся работы по организации автомобильного сообщения через Узбекистан и Афганистан. 

По словам Хуснуллина, в контексте иранского конфликта проект маршрута к Индийскому океану приобретает особую значимость.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
545 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.