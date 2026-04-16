Жюри конкурса "Город-сад" оценило новый сквер в Ставрополе

Ставропольский новый Сквер Героев России, собравший в одном месте все природные зоны России, стал лауреатом первого Всероссийского конкурса "Город-сад" платформы "Россия - территория развития".

Жюри первого Всероссийского конкурса "Город-сад" платформы "Россия - территория развития" высоко оценила проект нового Сквера Героев России в Ставрополе, присвоив ему звание лауреата, сообщил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

"Это важный для нашего города результат, признание профессионального подхода специалистов и вовлеченности жителей в развитие городской среды. Ставропольская делегация достойно презентовала наш проект и обменялась опытом с коллегами из других регионов"

- Иван Ульянченко

Градоначальник заверил: власти города продолжат создавать в Ставрополе современные и комфортные пространства, чтобы делать столицу края зеленой и комфортной для ее жителей, передает портал "Это Кавказ".

Высокого звания жюри удостоилась сама концепция сквера, в которой в одном месте объединились все природные зоны России: она заняла второе место в номинации "Инновационные решения в озеленении общественных пространств".

В целом конкурс собрал более 670 лучших практик благоустройства из 75 субъектов страны, говорится в сообщении.