На Ставрополье создадут новый логотип столицы ркгиона

На Ставрополе объявили конкурс на лучший логотип 250-летия краевой столицы, сообщает пресс-служба администрации города.

Логотип, который по итогам отбора одержит победу, будет использован в качестве иллюстрации во время проведения всех юбилейных мероприятий, уточнили в пресс-службе.

"Готовимся к 250-летию нашего любимого Ставрополя. Для всех мероприятий, праздничных плакатов, сувенирной продукции, посвященной нашему общему празднику, будем использовать единый логотип, принять участие в разработке которого может каждый житель нашего края, достигший 18 лет"

– администрация Ставрополя

Обязательным условием конкурса является отражение в логотипе яркой идентичности и исторической значимости Ставрополя, его культурные традиции и современное развитие.

Конкурс продлится с 12 мая по 7 июня, сообщили в городской администрации.

Напомним, 250-летие со дня основания город Ставрополь отметит в 2027 году.