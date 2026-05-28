Турция нарастила закупки природного газа из Азербайджана

В первом квартале этого года Азербайджан поставил в Турцию 2,3 млрд кубометров природного газа. Поставки возросли более чем на 3% по сравнению с началом прошлого года.

Азербайджан в январе-марте 2026 года экспортировал в Турцию 2,339 млрд куб м природного газа, следует из данных Государственного статистического комитета АР.

Экспорт по объему вырос на 3,1% по сравнению с тем же периодом предшествующего года. При этом в денежном выражении газовые поставки сократились на 6,3%, до $612 млн – в январе-марте 2025 года они составляли $653 млн.

Всего Азербайджанская Республика за квартал поставила на мировой рынок 6,257 млрд куб м газа на $1,883 млрд. Экспорт осуществлялся в восемь государств.