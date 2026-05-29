Израиль начал масштабную операцию в Ливане

Военные ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) проводят крупную операцию на юге Ливана, о ней пишут израильские СМИ.

Израильская армия действует в районе хребта Бофор и русла Салуки. Задача ЦАХАЛ – ликвидировать инфраструктуру "Хезболлы", а также ее боевиков. Кроме того, израильская армия намерена упрочить свой оперативный контроль на юге Ливана.

Уточняется, что операция стартовала несколько дней назад, в ней задействованы масштабные подразделения сухопутных сил армии Израиля.

Стоит отметить, что ранее ЦАХАЛ сообщил о пересечении израильскими военными реку Литани, а также активизации ударов по "Хезболле" к северу от реки.

Кроме того, сегодня глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил об установлении ЦАХАЛ контроля над важной стратегической высотой к северу от Литани, в месте расположения крепости крестоносцев Бофор. Как следует из опубликованного им фото, над развалинами средневекового замка подняты флаги Израиля и пехотной бригады "Голани".

"По указанию премьер-министра (Израиля Биньямина Нетаньяху — ред.) и по моему указанию Армия обороны Израиля расширила маневры в Ливане, пересекла реку Литани и захватила хребет Бофор – одну из важнейших стратегических точек для защиты наших населенных пунктов в Галилее и обеспечения безопасности наших войск"

– Исраэль Кац

Глава оборонного ведомства напомнил, что впервые Бофор был захвачен 44 года назад, в 1982 году, во время операции "Мир Галилее". Кац добавил, что потеря стратегических объектов будет неминуемой для всех, кто угрожает гражданам Израиля.

Кроме того, министр подчеркнул, что военная операция против "Хезболлы" продолжается, и ЦАХАЛ намерена полностью уничтожить организацию.