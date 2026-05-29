Кубань продолжит штормить до вторника

Краснодарский край встречает лето сильными ливнями с грозой и градом: две реки уже вышли из берегов, начались подтопления домовладений. Штормовое предупреждение продлено на двое суток.

Кубанские метеорологи предупредили, что бушующие в Краснодарском крае проливные дожди закончатся еще не скоро: опасная погода, из-за которой выходят из берегов реки, продлится как минимум до полудня вторника 2 июня. На этот срок на всей территории Кубани продолжит действовать штормовое предупреждение.

Синоптики называют нынешнее ненастье "комплексом метеорологических явлений", куда помимо ливней входят грозы, град и ветер скоростью до 90 км/ч. Кубанские реки продолжат переполняться и затапливать прибрежные строения. В том числе этот риск коснется курортных городов.

Сегодня днем наводнение случилось в Северском районе Кубани, где из берегов вышли река Афипс и ручей Супс. В двух станицах – Крепостная и Калужская – вода вошла в 26 домовладений. Из-за ограниченности масштабов наводнения власти приняли решение не эвакуировать население.

В том же районе чуть позже днем вышла из берегов река Шебш, затопив мост в станице Григорьевская.